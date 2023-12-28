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15:39, 28 декабря 2023Наука и техника

В России разработают новый учебно-тренировочный самолет

ОАК разработает самолет МиГ-УТС для замены учебно-тренировочного Л-39 в ВКС

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени А.И. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») разработает для Воздушно-космических сил (ВКС) России новый учебно-тренировочный самолет, который заменит Л-39 «Альбатрос». Об этом сообщили в ОАК, передает РИА Новости.

Отмечается, что ОКБ работает над новым учебно-тренировочным комплексом для подготовки летчиков. Его главным элементом станет однодвигательный самолет МиГ-УТС.

«Основная подготовка летчиков — серьезный и длительный этап, в ходе которого определяется пригодность к конкретному типу авиации, проводится отработка техники пилотирования. На учебных самолетах начинается решение и таких серьезных задач, как маневрирование с большими перегрузками, подготовка к боевым вылетам и так далее. С 1970-х годов для этой цели применялся реактивный самолет Л-39», — говорится в сообщении.

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Л-39, который разработали в 1960-х годах в Чехословакии, был основным учебно-тренировочным самолетом ВКС России. Самолет с турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования и элементам боевого применения, а также для тренировки летного состава.

В июле стало известно, что Иркутский авиационный завод передал Министерству обороны России партию турбореактивных учебно-боевых самолетов Як-130. Эта модель выбрана в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России.

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      Даниил Иринин
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