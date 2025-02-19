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11:26, 19 февраля 2025Экономика

В России предложили платить за свет по-новому

Минэнерго предложило платить за свет, исходя из максимально заявленной мощности
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: АГН «Москва»

Минэнерго России собирается ввести новый механизм оплаты счетов за электричество. Соответствующий проект ведомства опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом новых потребителей с подключенной мощностью сети не менее 670 киловатт обяжут платить за свет не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности (по принципу «бери или плати», когда покупатель должен заплатить за определенный объем поставляемой электроэнергии, даже если столько не потребляет, — прим. «Ленты.ру»). Таким образом власти надеются оптимизировать строительство сетей, а также сдержать рост цен на электричество.

Ранее в феврале Telegram-канал Shot сообщил, что стоимость электричества для частных домов в ряде регионов РФ возросла в 2,5-3 раза после вступления в силу постановления кабмина о дифференциации тарифов.

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