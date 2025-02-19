В России предложили платить за свет по-новому

Минэнерго предложило платить за свет, исходя из максимально заявленной мощности

Минэнерго России собирается ввести новый механизм оплаты счетов за электричество. Соответствующий проект ведомства опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом новых потребителей с подключенной мощностью сети не менее 670 киловатт обяжут платить за свет не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности (по принципу «бери или плати», когда покупатель должен заплатить за определенный объем поставляемой электроэнергии, даже если столько не потребляет, — прим. «Ленты.ру»). Таким образом власти надеются оптимизировать строительство сетей, а также сдержать рост цен на электричество.

Ранее в феврале Telegram-канал Shot сообщил, что стоимость электричества для частных домов в ряде регионов РФ возросла в 2,5-3 раза после вступления в силу постановления кабмина о дифференциации тарифов.