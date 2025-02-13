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18:46, 13 февраля 2025Экономика

В России сообщили о резком росте цен на электричество в частных домах

Shot: Стоимость электричества в частных домах в России выросла в 2,5-3 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Стоимость электричества для частных домов в ряде российских регионов подскочила в 2,5-3 раза после вступления в силу правительственного постановления о дифференциации тарифов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По итогам первого месяца действия новых тарифов счета за электроэнергию в частных домах достигли 22-50 тысяч рублей в зависимости от установленных в регионе максимальных значений порогов потребления. Особенно не повезло жителям частных негазифицированных домовладений. Речь идет о домах в населенных пунктах, до которых еще не дошла газификация.

В России стали взимать плату за электричество по дифференцированным диапазонам с 1 января 2025 года. Главной целью введения подобной системы федеральные власти называли борьбу с нелегальным майнингом криптовалюты. Руководству регионов предложили самостоятельно выбирать максимальные пороги потребления электроэнергии. Первый диапазон составил от 0 до 3,9 тысячи киловатт-часов в месяц, второй — 3,9-6 тысяч кВтч/месяц, а третий — от 6 тысяч кВтч/месяц.

Владельцы частных домов в ряде российских регионов, как отмечает Shot, были шокированы последствием нововведений. Процесс пересмотра выставленных счетов за электроэнергию, пояснили собственники домовладений, оказался затруднительным. Для этого необходимо предоставить множество документов и справок. «Часть из них просто невозможно собрать», — заключается в материале.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин назвал россиянам способ сэкономить до 40 процентов на оплате ЖКУ. По его словам, для этого необходимо точно знать свои объемы потребления. Чтобы вычислить объемы, в доме или квартире должны быть установлены счетчики на воду, газ и электричество. Нелишним будет изучить правила оплаты коммунальных услуг. Если в квартире действует политарифная система оплаты за электроэнергию, то лучше перенести часть потребления на ночь или раннее утро.

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