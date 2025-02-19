В России захотели запретить продажу некоторых аксессуаров для автомобилей

«Известия»: В Госдуму внесут проект о запрете продавать опасные автоаксессуары

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) подготовили законопроект, который предлагает запретить продажу опасных аксессуаров для авто. Документ, разработанный совместно с Национальным автомобильным союзом, есть в распоряжении у «Известий».

Продавать в России, как предлагают авторы законопроекта, нельзя будет заглушки для ремней безопасности в автомобилей, а также различные накладки и адаптеры для них. Поправки предлагается внести в закон «О защите прав потребителей», сам разработанный документ в скором времени внесут в Госдуму.

«Запрещается продажа устройств и приспособлений, ограничивающих, изменяющих, имитирующих работу ремней безопасности транспортных средств, детских удерживающих устройств, а также использующихся для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности», — говорится в тексте документа.

Как отметил один из авторов документа, лидер партии СРЗП Сергей Миронов, заглушки и другие опасные аксессуары продаются в онлайн-магазинах и торговых точках, специализирующихся на автомобилях. Это при том, что результаты краш-тестов показывают, что непристегнутые пассажиры имеют высокую вероятность получить в ДТП серьезные травмы.

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