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13:08, 19 февраля 2025Россия

В Совфеде назвали манипуляцией данные о запросах прокуроров по экс-губернатору

Сенатор Клишас назвал манипулированием данные о запросах прокуроров по Голубеву
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Данные о запросах Генпрокуратуры относительно сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева — недобросовестное манипулирование, заявил сенатор Андрей Клишас. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В.Ю.. Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал», — написал парламентарий.

Ранее местное издание 161.ru писало, что Генпрокуратура обратилась в Совфед с просьбой снять с Голубева неприкосновенность. СМИ также утверждало, что экс-губернатора вызвали на опрос в Следственный комитет по уголовному делу по закупкам донского Минтранса.

Голубев стал сенатором в ноябре 2024 года. Тогда же он покинул пост главы Ростовской области по собственному желанию, временно исполняющим обязанности губернатора назначили Юрия Слюсаря. Впоследствии силовые структуры начали проверку органов власти в Ростовской области, Голубева, по неофициальным данным, проверяют на причастность к махинациям со стройкой трассы.

ЖЗЛ
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