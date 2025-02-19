В Совфеде озвучили формулу США в переговорах по Украине

Сенатор Пушков: США не будут ставить свою политику в зависимость от подходов ЕС

Вашингтон в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет вести диалог с Москвой сам, при этом информируя об их ходе европейских союзников. Об этом, озвучивая американскую формулу переговоров, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Они будут вести переговоры с Москвой сами, информируя о них европейских союзников, однако не ставя свою политику в зависимость от подходов европейцев. Их, по мнению США, можно будет подключить к переговорам позже, когда будет обсуждаться снятие санкций против России», — считает Пушков.

По его мнению, само снятие санкций возможно только после заключения соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Такой вывод можно сделать из заявлений госсекретаря США Марко Рубио, уточнил сенатор.

Ранее российский политолог Сергей Марков назвал пять причин отсутствия Украины и Европы на переговорах в Саудовской Аравии, которые прошли 18 февраля. По его мнению, это в том числе связано тем, что темой переговоров будет наступление мира, а Украина и Евросоюз (ЕС) выступают за продолжение конфликта.