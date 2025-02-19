The New York Times: Санкции и помощь Запада Украине не ослабили потенциал России

Помощь Украине со стороны западных стран и экономические санкции не ослабили потенциал России, признал обозреватель американской газеты The New York Times Герман Лопес.

Как утверждает Лопес, с начала конфликта Киев был обеспокоен тем, что возможное прекращение огня предоставит Москве время восстановиться и прийти в себя. «Поэтому Украина и ее союзники попытались предотвратить этот сценарий двумя способами... Но эти подходы не сработали так, как там надеялись», — отметил автор статьи.

Два способа, о которых говорится в публикации, включают в себя попытку сделать конфликт на Украине «максимально дорогостоящим» для РФ с помощью санкций и минимизации территориального продвижения российских сил в зоне боевых действий, а также обеспечения Киева многомиллиардной помощью вкупе с приближением Украины к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Однако, считает обозреватель, под давлением санкций экономика России «выстояла на удивление уверенно». Кроме того, стране удалось сохранить контроль над территориями.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил надежду, что после переговоров в Эр-Рияде российской и американской делегаций дух ограничительных мер увянет.