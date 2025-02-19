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21:28, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

В США признали провал попыток ослабить Россию с помощью санкций

The New York Times: Санкции и помощь Запада Украине не ослабили потенциал России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Parulava / Unsplash

Помощь Украине со стороны западных стран и экономические санкции не ослабили потенциал России, признал обозреватель американской газеты The New York Times Герман Лопес.

Как утверждает Лопес, с начала конфликта Киев был обеспокоен тем, что возможное прекращение огня предоставит Москве время восстановиться и прийти в себя. «Поэтому Украина и ее союзники попытались предотвратить этот сценарий двумя способами... Но эти подходы не сработали так, как там надеялись», — отметил автор статьи.

Два способа, о которых говорится в публикации, включают в себя попытку сделать конфликт на Украине «максимально дорогостоящим» для РФ с помощью санкций и минимизации территориального продвижения российских сил в зоне боевых действий, а также обеспечения Киева многомиллиардной помощью вкупе с приближением Украины к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Однако, считает обозреватель, под давлением санкций экономика России «выстояла на удивление уверенно». Кроме того, стране удалось сохранить контроль над территориями.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил надежду, что после переговоров в Эр-Рияде российской и американской делегаций дух ограничительных мер увянет.

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