Ватикан начал репетировать похороны папы Римского

Blick: Гвардия Швейцарии начала репетировать похороны папы Римского Франциска

Охраняющая Папу Римского Франциска гвардия Швейцарии начала репетировать похороны понтифика. Об этом сообщает издание Blick.

«Швейцарская гвардия готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. Для стражей введен комендантский час. Также репетируются похороны», — указано в сообщении.

До этого стало известно, что у Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония. Ватикан отметил, что клиническое состояние 88-летнего Папы Римского «продолжает представлять собой сложную картину».

Ранее Франциску предписали полный покой после того, как его госпитализировали с приступом бронхита. Понтифик проходит лечение в больнице Агостино Джемелли.