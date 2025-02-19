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23:33, 19 февраля 2025Мир

Ватикан начал репетировать похороны папы Римского

Blick: Гвардия Швейцарии начала репетировать похороны папы Римского Франциска
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Охраняющая Папу Римского Франциска гвардия Швейцарии начала репетировать похороны понтифика. Об этом сообщает издание Blick.

«Швейцарская гвардия готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. Для стражей введен комендантский час. Также репетируются похороны», — указано в сообщении.

До этого стало известно, что у Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония. Ватикан отметил, что клиническое состояние 88-летнего Папы Римского «продолжает представлять собой сложную картину».

Ранее Франциску предписали полный покой после того, как его госпитализировали с приступом бронхита. Понтифик проходит лечение в больнице Агостино Джемелли.

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