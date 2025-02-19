Захарова прокомментировала переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

Захарова: РФ и США позитивно оценивают переговоры в Саудовской Аравии

РФ и США позитивно оценивают переговоры, которые прошли между делегациями двух стран в Саудовской Аравии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, главное, что контакт состоялся. «Обе стороны его характеризуют в позитивной тональности. В конструктивной тональности. Это самое главное», — подчеркнула Захарова.

До этого участник делегации Кирилл Дмитриев заявил, что представители США и России на переговорах в Саудовской Аравии много шутили. По словам участника делегации, шутки рассказывал и глава МИД РФ Сергей Лавров, юмор сделал атмосферу более теплой.