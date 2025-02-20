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09:47, 20 февраля 2025Культура

Чичерина обвинила лидера «Би-2» в предательстве

Певица Юлия Чичерина заявила, что Лева из «Би-2» живет в обличье предателя
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская певица Юлия Чичерина высказалась о поведении лидера рок-группы «Би-2» Левы (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов). Ее слова приводит NEWS.ru.

«У него не лучшие времена. Живет в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине», — заявила Чичерина, добавив, что Бортнику остается лишь посочувствовать.

Юлия сравнила артистов с детьми, требующими внимания и нетерпимыми к критике. «Я называю таких ЧВК "Ранимые". Лева, конечно, такой же», — отметила певица.

19 февраля пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видео с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.

Ранее стало известно, что лидера группы «Би-2» требуют проверить на финансирование терроризма.

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