Чичерина обвинила лидера «Би-2» в предательстве

Российская певица Юлия Чичерина высказалась о поведении лидера рок-группы «Би-2» Левы (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов). Ее слова приводит NEWS.ru.
«У него не лучшие времена. Живет в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине», — заявила Чичерина, добавив, что Бортнику остается лишь посочувствовать.
Юлия сравнила артистов с детьми, требующими внимания и нетерпимыми к критике. «Я называю таких ЧВК "Ранимые". Лева, конечно, такой же», — отметила певица.
19 февраля пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видео с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.
Ранее стало известно, что лидера группы «Би-2» требуют проверить на финансирование терроризма.