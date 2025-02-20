Экс-глава МИД Чехии Заоралек: диалог Москвы и Вашингтона говорит о победе России

Начавшийся диалог Москвы и Вашингтона говорит о победе России. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в интервью Parlamentní Listy.

«[Лидер США] Дональд Трамп вывел [президента России Владимира] Путина из изоляции. Он даже пригласил его в Вашингтон, а Путин пригласил Трампа в Москву. Это победа Путина. Давайте не будем забывать, что Россия должна вернуться в G7 и что было ошибкой ее выгонять. Соратник Трампа даже сказал о товариществе и дружбе, которые могут продолжиться. Это абсолютная реабилитация России», — отметил экс-глава МИД Чехии, подчеркнув, что Москва достигает поставленных перед собой целей.

По словам Заоралека, США игнорируют Европу во время решения украинского вопроса, чтобы затем поставить ее перед свершившимся фактом. «Соединенные Штаты по-прежнему действуют в соответствии со старым принципом, согласно которому у них нет постоянных друзей или врагов, а есть только интересы, которые они обязаны отстаивать», — сказал дипломат.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет достичь мира в интересах России, Украины, Европы и Соединенных Штатов. Кроме того, Вэнс подчеркнул, что прочность альянсов США со странами Европы будет зависеть от выбранного европейцами политического курса.