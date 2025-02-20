Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 20 февраля 2025Мир

Экс-глава МИД Чехии назвал диалог с США победой России

Экс-глава МИД Чехии Заоралек: диалог Москвы и Вашингтона говорит о победе России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Milan Kammermayer / Reuters

Начавшийся диалог Москвы и Вашингтона говорит о победе России. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в интервью Parlamentní Listy.

«[Лидер США] Дональд Трамп вывел [президента России Владимира] Путина из изоляции. Он даже пригласил его в Вашингтон, а Путин пригласил Трампа в Москву. Это победа Путина. Давайте не будем забывать, что Россия должна вернуться в G7 и что было ошибкой ее выгонять. Соратник Трампа даже сказал о товариществе и дружбе, которые могут продолжиться. Это абсолютная реабилитация России», — отметил экс-глава МИД Чехии, подчеркнув, что Москва достигает поставленных перед собой целей.

По словам Заоралека, США игнорируют Европу во время решения украинского вопроса, чтобы затем поставить ее перед свершившимся фактом. «Соединенные Штаты по-прежнему действуют в соответствии со старым принципом, согласно которому у них нет постоянных друзей или врагов, а есть только интересы, которые они обязаны отстаивать», — сказал дипломат.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет достичь мира в интересах России, Украины, Европы и Соединенных Штатов. Кроме того, Вэнс подчеркнул, что прочность альянсов США со странами Европы будет зависеть от выбранного европейцами политического курса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ведут тяжелые бои после пересечения границы с Украиной в Курской области. С бойцами поговорил Путин

      Стало известно о взятии ВС России населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

      Звезда популярного сериала пожаловался на травлю своей девушки

      На Западе опубликовали «пророчество» Ванги о России и Путине на 2025 год

      Купальщик спас вынесенную на пляж акулу и попал на видео

      Венгрия заблокирует новую помощь Украине от ЕС

      Россиянкам посоветовали не спать с мужьями под одним одеялом

      В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелась электроподстанция

      Хилькевич показала фигуру в облегающей одежде спустя пять месяцев после родов

      Российского таксиста задержали за приставания к пятилетнему сыну пассажирки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше