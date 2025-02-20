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18:50, 20 февраля 2025Мир

Вице-президент США назвал способ закончить украинский конфликт

Вэнс: Чтобы завершить конфликт на Украине, нужно вести переговоры с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Для того чтобы завершить конфликт на Украине, нужно вести переговоры с Россией. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Конференции консервативных политических действий, его слова передает Reuters.

«Как вы собираетесь положить конец конфликту, если вы не говорите с Россией? Я действительно верю, что впервые за три года мы стоим на пороге мира в Европе», — отметил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп не отказывается ни от каких способов урегулирования украинского конфликта. По словам Вэнса, он хочет достичь мира в интересах России, Украины, Европы и США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать команды для начала работы по переговорам о завершении конфликта на Украине.

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