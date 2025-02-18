Лавров и Рубио договорились о начале работы по Украине

Reuters: Лавров и Рубио договорились создать команды для переговоров по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать команды для начала работы по переговорам о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Рубио и Лавров договорились о переговорах группы высокого ранга, чтобы начать работу, направленную на то, чтобы как можно скорее положить конец [конфликту на Украине]», — приводит агентство слова главы пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли позитивно. В частности, он подчеркнул, что стороны пришли к взаимному пониманию, что они как великие державы не могут не общаться друг с другом по различным проблемам миропорядка.