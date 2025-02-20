Бывший участник КВН и звезда шоу на ТНТ вступил в ВСУ

Звезда шоу «Однажды в России» Ласточкин опубликовал фото военного билета ВСУ

Бывший участник КВН, звезда шоу «Однажды в России» на канале ТНТ Игорь Ласточкин опубликовал фотографию военного билета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимок был размещен в аккаунте юмориста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото можно увидеть автомат и военный билет ВСУ. «Тяжелые времена рождают сильных людей», — подписал снимок Ласточкин.

Как сообщает Mash, юморист вступил в украинскую армию.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал действующего лидера республики Владимира Зеленского уклонистом. Он заявил, что политик четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат, чтобы избежать службы в ВСУ.

Игорь Ласточкин — украинский актер и юморист. Был капитаном команды КВН «Сборная Днепропетровска». Также он снимался в шоу «Однажды в России» на ТНТ и программе «Чувство юмора» на Первом канале. Некоторое время был актером украинской студии «Квартал 95», сооснователем которой является Зеленский.