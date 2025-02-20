Главного судмедэксперта российского города арестовали по делу о взятках за выдачу тел

Главного судмедэксперта Таганрога отправили в СИЗО по делу о взятках

В Ростовской области главного судебно-медицинского эксперта Таганрога Оксану Терземан арестовали по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По данным следствия, речь идет об Оксане Терземан, в СИЗО также отправилась ее подчиненная Олеся Хань, третья подозреваемая, Лиана Юсупова, находится под домашним арестом. ФСБ установило, что руководство судмедэкспертизы поставило на поток получение взяток от родственников умерших за выдачу тел, косметику и выдачу заключений в первоочередном порядке. Общая сумма взяток за четыре года превысила 70 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, в бюро прошли обыски. Оперативники установили, что часть денег направлялась в Ростов, неустановленным должностным лицам регионального минздрава — за общее покровительство.

20 февраля ФСБ задержала замглавы отдела налоговой по делу о взятке на 37 миллионов рублей.