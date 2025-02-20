Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:12, 20 февраля 2025Наука и техника

Ученый предупредил о сроках глобальной катастрофы

Ученый Глазовский: Многие города могут уйти под воду в 2100-м из-за таяния льдов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Если таяние ледников продолжится, то к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой. Об этом в интервью «АиФ» рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский.

По словам специалиста, быстрее всего ледники тают в Арктике и Антарктике, из-за чего повышается уровень Мирового океана. Глазовский заметил, что с 1880 года его уровень повысился примерно на 20-24 сантиметра, но в последние десятилетия темпы ускорились. Автор отметил, что к середине XXI века уровень Мирового океана может подняться на 0,3-0,5 метра, в результате чего многие прибрежные города окажутся под угрозой более частых наводнений.

«К 2100 году при сохранении нынешних темпов он может увеличиться на 1-2 метра, что приведет к затоплению еще больших территорий и переселению сотен миллионов людей», — предупредил о сроках глобальной катастрофы Андрей Глазовский.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

По оценке ученого, полный либо частичный уход под воду грозит Новому Орлеану (США), Хошимину (Вьетнам), Бангкоку (Таиланд), Янгону (Мьянма), Дюнкерку (Франция), Гданьску (Польша) и другим городам. Также уже сейчас американские города Майами и Нью-Йорк часто переживают наводнения и находятся под угрозой штормовых нагонов.

Глазовский подытожил, что таяние льдов влияет на климатическую систему Земли. В первую очередь они служат резервуарами для пресной воды. Также от их состояния зависят многие виды животных и рыб. «Усиление притока пресных ледниковых вод может сказаться на океанических течениях, регулирующих глобальный климат», — заключил специалист.

Ранее американские и британские ученые рассказали, что площадь морского льда на Северном и Южном полюсах сократилась в 2025 году до рекордного уровня. Без достаточного количества льда Мировой океан будет хуже поглощать тепло, что приведет к увеличению средней температуры на планете.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Бывшего замминистра культуры российского региона оштрафовали за растрату

      В России осудили мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть 600 килограммов кокаина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше