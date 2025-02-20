Китайского моряка осудили в России за разлив мазута в Цемесской бухте

Суд в Новороссийске оштрафовал моряка из Китая за разлив 35,8 тонны мазута

Суд в Новороссийске вынес приговор в отношении китайского моряка Цинь Кана, виновного в разливе нескольких десятков тонн мазута в Цемесской бухте около года назад. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как установил суд, разлив произошел в феврале 2024 года после бункеровки судна топочным мазутом. Топливо просочилось в танк для сточных вод из-за коррозии, после чего моторист судна «Хай Джин Джанг» попытался самостоятельно исправить ситуацию и допустил разлив 35,8 тонны мазута в акваторию Новороссийского порта.

Ущерб от действий гражданина Китая оценили в 177 миллионов рублей. Его признали виновным по части 2 статьи 252 («Загрязнении морской среды») УК РФ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее другое судно с 130 тысячами тонн мазута начало тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Следователи рассматривают версию о его минировании.