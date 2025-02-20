Лавров встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Йоханнесбурге

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров горячо поприветствовал главу южноафриканского государства. После рукопожатия Рамафоса предложил Лаврову сфотографироваться и сесть за кресла для проведения переговоров.

Ранее в МИД России заявили, что Лавров на полях встречи глав МИД стран — участниц «Большой двадцатки» (G20) обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию по урегулированию конфликта на Украине и отношения с США в свете состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Сообщается, что китайская сторона указала на необходимость окончания боевых действий на Украине.

В свою очередь сам Ван И указал, что Китай приветствует переговоры России и США, так как диалог всегда лучше конфронтации в международных делах. Он также добавил, что Лавров является его «старым другом».