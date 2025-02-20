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21:35, 20 февраля 2025Мир

Маск назвал игнорирование Зеленского правильным

Илон Маск назвал правильным игнорирование президента Украины Зеленского
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети Х назвал правильным игнорирование президента Украины Владимира Зеленского.

«Работаем над тем, чтобы это исправить… Должно быть совершенно очевидно, что контролируемый Зеленским опрос о его СОБСТВЕННОМ одобрении не заслуживает доверия!! Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы», — отметил он.

По словам Маска, Зеленский знает, что «проиграет с разгромным счетом», несмотря на то, что «захватил контроль над всеми украинскими СМИ».

«На самом деле, его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы», — подчеркнул предприниматель.

Глава Space X заявил, что бросает вызов Зеленскому, чтобы «он провел выборы и опроверг это». Маск предположил, что он украинский лидер не сделает.

«Президент Дональд Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат», — заключил он.

Ранее Маск сообщил, что Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа. По его мнению, президент Украины, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, должен восстановить свободу средств массовой информации и перестать отменять выборы.

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