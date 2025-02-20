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23:42, 20 февраля 2025Мир

Маск оценил заявления Зеленского о пропавших миллиардах

Маск назвал хорошим вопросом пропажу 100 миллиардов долларов помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал выяснить, куда пропали 100 миллиардов помощи Украине, о которых ранее рассказал Владимир Зеленский. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

Так Илон Маск отреагировал на пост пользователя соцсети, который поинтересовался, куда делись американские деньги и кто лжет. «Хороший вопрос», — ответил предприниматель.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press опроверг данные о сумме выделенных Украине властями Соединенных Штатов средств. Политик подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.

Позже Илон Маск пришел к выводу, что значительная часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках американских политиков. По словам бизнесмена, средства осели в карманах представителей Нацкомитета Демпартии, а также ряда членов Республиканской партии.

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