Депутат Рады опровергла остановку продажи оружия Украине со стороны США

Депутат Рады Устинова опровергла остановку продажи оружия Украине со стороны США

Депутат Верховной Рады Александра Устинова опровергла заявление коллеги по фракции «Голос» Романа Костенко о том, что США остановили продажу оружия в Украину. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, Соединенные Штаты не останавливали продажу оружия Украине. Она призвала СМИ проверять информацию перед публикацией. «Мы сейчас живем в очень-очень тяжелые времена, не стоит подливать масла в огонь», — написала она.

Ранее Костенко заявил, что США остановили продажу оружия Украине. «По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — поставки остановились», — заявил он.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов». Он признал, что «не хочет думать» об отсутствии стратегического партнерства. В то же время политик добавил, что «во всех сложных ситуациях у вас есть шанс».