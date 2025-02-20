Глава оборонного комитета Рады Костенко: США остановили продажу оружия Украине

США остановили продажу оружия Украине. Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, сообщает «Страна.ua» в Telegram.

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов». Он признал, что «не хочет думать» об отсутствии стратегического партнерства. В то же время политик добавил, что «во всех сложных ситуациях у вас есть шанс».

20 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европейского союза должны «перестать ныть» и перейти к конкретным решениям, чтобы добиться участия в переговорах по Украине.