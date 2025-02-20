Раскрыто возможное наказание для лидера «Би-2» за финансирование ВСУ

Жорин: Леве из «Би-2» может грозить пожизненный срок за финансирование ВСУ

Адвокат Сергей Жорин раскрыл, какое наказание может грозить вокалисту рок-группы «Би-2» Леве (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводят сайт «Страсти».

«Предоставление или сбор средств с осознанием того, что они предназначены для финансирования террористической деятельности, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы», — напомнил юрист.

Жорин добавил, что пособничество в финансировании терроризма, включая предоставление информации или средств, а также устранение препятствий, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ранее российская певица Юлия Чичерина обвинила лидера «Би-2» в предательстве.

19 февраля пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видео с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.