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07:31, 20 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Названы интересующие мошенников документы россиян

Юрист Бондар: Мошенников интересуют кредитные договоры россиян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Мошенников могут интересовать кредитные договоры россиян, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» юрист и эксперт по банкротству Финансово-правового альянса Евгения Бондар. Она объяснила, что, используя эти документы, злоумышленники могут выдавать себя за судебных приставов.

«Кредитные договоры и любые сведения из личного кабинета налогоплательщика могут сыграть аферистам на руку. Мошенникам удобно представляться судебными приставами: во-первых, это государственная служба, к ней больше доверия, во-вторых, это еще и служба, которая занимается долгами, поэтому то, что они требуют денег, не выглядит чем-то странным, — сказала юрист. — Могут использоваться различные варианты взаимодействия с жертвой: как правило, это рассылка писем на электронную почту, звонки на телефон и в мессенджеры».

Риску, как объяснила Бондар, особенно подвержены те, кто уже имеет долги, особенно просроченные — они и так ожидают контакта с приставами. Кроме того, банки нередко уступают задолженности, взыскатели меняются, потому мошенники, представляющиеся приставами, коллекторами или сотрудниками банковских служб могут не вызывать подозрений.

«Лучший способ уберечься от подобного обмана — перепроверить информацию в базе данных ФССП об исполнительных производствах. Можно также посмотреть наличие долга на Госуслугах, но информация там появляется с небольшой задержкой. Самое главное — помнить, что госорганы не звонят и не пишут на электронную почту. Наиболее опасны именно звонки, так как задача мошенника — не дать вам успеть проверить информацию. В таком случае лучше сразу класть трубку», — заключила юрист.

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