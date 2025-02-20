Названы российские города с востребованной семейной ипотекой на вторичку

Level Group: Семейная ипотека на вторичное жилье актуальна для Анадыря и Магаса

Семейная ипотека на вторичное жилье, предложенная президентом России Владимиром Путиным, была бы актуальна в регионах, где практически не строится новое жилье. Об этом говорится в исследовании аналитиков Level Group, сообщает «Газета.Ru».

Таким образом семейная ипотека была бы актуальна для Анадыря, Благовещенска, Горно-Алтайска, Магаса, Биробиджана и Мурманска. По данным на январь 2025 года, в Анадыре Чукотского автономного округа не возводится новое жилье. В Благовещенске Амурской области объемы равны девяти тысячам квадратных метров. В Горно-Алтайске Республики Алтай и в Магасе Республики Ингушетия — по 14 тысяч квадратных метров. В Биробиджане Еврейской автономной области — 16 тысяч квадратных метров. В Мурманске — 23 тысячи квадратных метров.

В настоящее время семейная ипотека распространяется только на первичное жилье. В регионах, где нового жилья мало, у нее более легкие условия — достаточно иметь двух детей до 18 лет, а не одного до 6 лет, как во всех остальных. В настоящее время в списке регионов с такими условиями 35 субъектов, также льготные условия доступны в населенных пунктах, где меньше 50 тысяч жителей.

Эксперты также отметили, что более 40 процентов всех многоэтажек строится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. Среди российских городов-миллионников меньше всего жилья строится в Омске (580 тысяч квадратных метров), Челябинске (742 тысячи квадратных метров), Волгограде (822 тысячи квадратных метров) и Нижнем Новгороде (948 тысячи квадратных метров). Семейная ипотека на вторичное жилье была бы актуальна для этих городов, считают аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству включить в программу семейной ипотеки возможность приобретать вторичные квартиры в населенных пунктах, где строят недостаточно нового жилья.