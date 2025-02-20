Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

Адвокат Бушманов: По останкам экс-мэра Самары Тархова можно установить убийцу

По останкам бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги следователи и криминалисты смогут найти преступника. Такое мнение высказал «КП» адвокат Игорь Бушманов, в прошлом работавший следователем по особо важным делам прокуратуры Московской области.

По его словам, с помощью комплексной экспертизы можно выяснить способ нанесения повреждений жертвам и их расчленения, пол преступника, его познания в анатомии человека и физическую силу. Поэтому правоохранительные органы предпринимают большие усилия по поиску тел Тарховых на мусорном полигоне.

Современная криминалистическая техника позволяет находить органику в грунте. Но даже если не удастся найти останки, то следователи могут и без них доказать причастность внучки Тарховых к расправе. Такие прецеденты уже были, отметил адвокат, указав, что бывшего начальника отдела безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексея Пичугина приговорили к пожизненному сроку, несмотря на то, что тела супругов Гориных так и не нашли.

Бушманов предполагает, что внучка Тарховых могла действовать как одна, так и с сообщником. Женщины в состоянии аффекта способны на многое, в том числе в одиночку вынести мешки с двумя телами. Найти сообщника также несложно для следствия — есть уличные камеры видеонаблюдения, детализация звонков и биллинг телефонов.

19 февраля сообщалось, что внучка экс-мэра перестала говорить на фоне стресса. Вскоре ее отправят на экспертизу в самарскую психиатрическую больницу, там она пробудет минимум месяц. Врачи не исключают, что фигурантка может симулировать.

По версии следствия, женщина расправилась с родственниками у них в квартире, а потом обработала помещения химическим раствором щелочи, а тела расчленила и вывезла.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.