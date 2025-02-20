Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 20 февраля 2025Ценности

Популярная у мужчин обувь станет трендом у женщин весной

Vogue: Популярные у мужчин топсайдеры станут трендом у женщин весной
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jeremy Moeller / Getty images

Один популярный у мужчин вид обуви станет трендом у женщин весной 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте французской версии Vogue.

Речь идет о топсайдерах — изделиях на плоской подошве, со шнуром по периметру и шнуровкой. Подобные фасоны включили в свои коллекции популярные бренды, в том числе Miu Miu, Loewe и Timberland. Также их добавили в гардероб многие инфлюэнсерши, среди них — Перниль Тейсбек и Элис Пилат.

Отмечается, что данная обувь была придумана моряком Полом Сперри в 1930-х годах. Предполагалось, что она будет удобна при использовании на судне и не должна скользить по палубе.

Ранее в феврале российский стилист Александр Рогов назвал необычное модное сочетание на 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

      В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

      В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

      iPhone 15 рекордно подешевел

      В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

      Посольство Израиля в России приспустило флаг

      Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

      Россиянам подсказали способы самостоятельно облегчить зубную боль до визита к врачу

      Жителям одной страны предложили платить деньги за пойманных комаров

      Россиянина задержали за совершенную 11 лет назад расправу над беременной бывшей женой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше