Путин прокомментировал освобождение россиянина из плена ХАМАС

Путин: Освобождение Труфанова из плена ХАМАС произошло благодаря политике Москвы

Освобождение гражданина России Александра Труфанова из плена радикального палестинского движения ХАМАС стало возможно благодаря последовательной политике Москвы на Ближнем Востоке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Освобождение россиянина Труфанова стало возможным в том числе благодаря последовательной политике России по урегулированию на Ближнем Востоке, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе», — отметил глава государства.

Путин добавил, что вызволение произошло в том числе благодаря «доброй воле» со стороны ХАМАС.

Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе. Заложников передали Красному кресту. Мать освобожденного, Елена Труфанова, сообщила, что ее сыну во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года прострелили обе ноги.