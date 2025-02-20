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17:14, 20 февраля 2025Силовые структуры

Работавшей на телефонных мошенников дропперше вынесли приговор

В Петербурге суд дал 3,5 года колонии дропперше за работу на мошенников
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил 38-летнюю москвичку Полину Драпову к 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Следствие и суд установили, что в июле 2024 года телефонные мошенники позвонили 73-летней жительнице Петроградского района от имени бывшего начальника и заявили о проблемах с персональными данными их организации. Они попросили пенсионерку поговорить с сотрудниками правоохранительных органов и оказать содействие.

После этого женщине позвонил лжесиловик и заявил о попытке мошенников от ее имени перевести деньги на поддержку недружественного государства. Поверив, пенсионерка стала следовать инструкциям мошенников и в итоге перевела на указанный счет 9,5 миллиона рублей. Оставшиеся сбережения она должна была отдать наличными курьеру, который ради этого специально ехал из Москвы. Им оказалась Драпова.

8 июля 2024 года она приехала к одному из офисов банка, где ее ждала пенсионерка, и, назвав кодовое слово, получила 15 миллионов рублей. Из них один миллион Драпова оставила себе, а 14 миллионов перевела на счет сторонних лиц.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) супруги лишились 5,8 миллиона рублей из-за мошенников.

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