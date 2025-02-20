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10:14, 20 февраля 2025Из жизни

Редчайшие львы растерзали семилетнего мальчика

Devdiscourse: В Индии два азиатских льва растерзали семилетнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии два редчайших азиатских льва растерзали мальчика рядом с национальным парком. Об этом сообщает Devdiscourse.

Жертвой нападения хищников стал семилетний Рахул Барайя из округа Амрели, штат Гуджарат. Ребенок, который жил в деревне рядом со знаменитым национальным парком Гирский лес, отправился к реке набрать воды и пропал.

Когда Барайя не вернулся, были организованы поиски. Вскоре возле реки нашли останки. Сразу же выяснилось, что они принадлежали мальчику. Сотрудники местного департамента лесного хозяйства быстро обнаружили и изловили двух львов, находившихся рядом с местом нападения. Лесники уверены, что именно они расправились с ребенком. Львов отвезли в специальный центр содержания животных для дальнейшего изучения.

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Национальный парк Гирский лес был образован в 1965 году. Он является последним местом обитания азиатских львов. Считается, что сейчас вне зоопарков сохранилось чуть более 500 диких кошек.

Ранее в Катаре домашний лев, воспитывавшийся профессиональным тренером, набросился на подростка. Юноша получил тяжелейшие травмы головы.

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