Домашний лев вцепился в голову подростку и сломал ему череп

The Peninsula: В Катаре домашний лев сломал череп 17-летнему юноше

В Катаре домашний лев, воспитывавшийся профессиональным тренером, набросился на подростка. Об этом сообщает издание The Peninsula.

Инцидент произошел в Дохе 12 января. Как рассказала мать 17-летнего пострадавшего, в 2022 году он купил домой четырехмесячную львицу. Вскоре выяснилось, что у подростка аллергия на ее шерсть, поэтому животное отдали на попечение профессионального дрессировщика. Юноша дважды навещал львицу в сентябре и ноябре 2024 года, при этом она находилась в клетке.

12 ноября молодой человек снова решил навестить свою питомицу, однако на этот раз дрессировщик выпустил ее из клетки. Вместе с ней он выпустил семилетнего самца, который и набросился на юношу и вцепился ему зубами в голову. Пострадавший получил тяжелейшие травмы. В больнице у него обнаружили перелом черепа. Кроме того, хищник сломал молодому человеку надбровные дуги и нанес другие повреждения.

Юноша провел четыре дня в реанимации, а затем еще 12 дней в хирургическом отделении. В данный момент он проходит реабилитацию в домашних условиях. Мать рассказала, что у него до сих пор случаются «приступы из-за пережитого шока». Кроме того, левый глаз юноши будет закрыт на протяжении полугода, как этого требует назначенное лечение.

Мать пострадавшего также опровергла слухи, что на него набросилась купленная им львица. Она заявила, что травмы сыну нанес самец, и «компетентные органы» расследуют случившееся.

Ранее сообщалось, что в Пакистане домашний лев набросился на молодого человека, который попытался снять с ним видео для своего блога. Инцидент произошел в частном питомнике в Лахоре.

