Российские военные установили РСЗО на колесный дрон и атаковали позиции ВСУ

Росийские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) установили реактивную систему залпового огня на наземный дрон на колесном шасси. Кадры опубликовал Telegram-канал «Оборонка».

На снятых с разведывательного коптера видно, как с дрона прямой наводкой запускаются реактивные снаряды по противнику в лесополосе. Применение беспилотной технологии позволило атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), не рискуя жизнями российских бойцов.

В 2024 году сообщалось, что бойцы добровольческого корпуса из отряда «Рысь» (подразделение группировки войск «Юг») создали колесный боевой дрон «Таня-пулеметчица» и испытали его на полигоне в зоне СВО. По словам представителя отряда, это концепция техники «кинжального огня», которая возникла еще в период Второй мировой войны. В те времена пулеметные расчеты ночью приближались к позициям противника, маскировались и выжидали, пока он не начнет атаку. «В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны», — добавил он.