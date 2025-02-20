Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:08, 20 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту внезапно вернулся в аэропорт спустя час полета

E1.ru: Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета через час полета
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» внезапно вернулся в аэропорт вылета спустя час полета. Об этом пишет портал E1.ru.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, следовавшим в Екатеринбург из Москвы. По словам пассажиров, командир воздушного судна объявил, что борт вынужден изменить маршрут по техническим причинам.

Один из путешественников рассказал изданию, что паники на борту не было. Людей высадили в столичном аэропорту Домодедово, выдали им воду и пообещали предоставить другой самолет.

13 февраля самолет S7 прервал взлет в аэропорту Новосибирска и вернулся на стоянку из-за подозрения о поломке. Воздушное судно временно отстранили от эксплуатации, пассажиров доставили в терминал и отправили в пункт назначения на резервном лайнере.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

      Военкоры сообщили о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях

      В МАГАТЭ рассказали о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

      Психолог раскрыла эмоциональные переживания эвакуированных жителей Курской области

      Стилист Влад Лисовец обратился к фанатам на фоне сообщений о раке на поздней стадии

      Депутат Рады призвал Зеленского остановить шоу и хоть немного поработать президентом

      В Конгрессе США призвали продлить ДСНВ с Россией

      Звезда популярного шоу раскрыл детали договора с продюсерами и возмутил пользователей сети

      Ликвидированный ФСБ в Саратовской области украинский агент попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше