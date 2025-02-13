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13:18, 13 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту экстренно прервал взлет из-за подозрения о поломке

Самолет S7 прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за подозрения о поломке
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет S7 прервал взлет в аэропорту Новосибирска и вернулся на стоянку из-за подозрения о поломке. Об этом сообщил ТАСС.

13 февраля лайнер, на борту которого было около 200 пассажиров, должен был выполнить рейс из авиагавани Толмачево. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, во время разгона по взлетно-посадочной полосе у пилотов возникло подозрение о технической неисправности.

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Взлет экстренно прервали, и самолет вернулся к месту стоянки. Его временно отстранили от эксплуатации, пассажиров доставили в терминал и отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне, вылет которого был запланирован на 15:00 (11:00 мск).

Ранее в Бразилии самолет с пассажирами на борту во время разгона врезался в автомобиль на полосе и попал на видео. Взлет пришлось экстренно прервать.

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