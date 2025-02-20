Слуцкий обратится в СК по делу о расправе над ветераном СВО в российском регионе

Слуцкий обратится в СК по делу об убийстве ветерана СВО Рябчикова в Армавире

Обращение в Следственный комитет России с просьбой принять меры по установлению всех виновных в расправе над 32-летним ветераном СВО Олегом Рябчиковым в Армавире направит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам Слуцкого, с ветераном СВО расправилась группа мигрантов в июле 2024 года, когда тот проходил реабилитацию после ранения. Виновному же удалось спрятаться благодаря приятелю из числа правоохранителей, который также участвовал в конфликте.

Также парламентарий отметил, что после установления личности напавшего виновным хотят сделать только его, несмотря на то, что преступление могло быть совершено группой лиц.

14 июля около одного из городских караоке-баров между Олегом Рябчиковым и неизвестным произошел конфликт, во время которого последний ударил оппонента ножом. Спасти потерпевшего не удалось, нападавший скрылся с места преступления. Позже по делу был задержан следователь.