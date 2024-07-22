СК подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО

СК: Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства ветерана СВО в Армавире

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства ветерана специальной военной операции (СВО) в Армавире после задержания следователя по делу. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В СК подтвердили, что подозреваемый сотрудник правоохранительных органов совершил укрывательство преступления.

Ранее о задержании следователя сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, следователь не принял должных мер к розыску и поимке подозреваемого в нападении с ножом на участника СВО. Задержанному инкриминируют статьи о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве.

14 июля около одного из городских караоке-баров между Олегом Рябчиковым и неизвестным произошел конфликт, во время которого последний ударил оппонента ножом. Спасти потерпевшего не удалось, нападавший скрылся с места преступления. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, подозреваемого в расправе задержали 19 июля за пределами Армавира.