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04:31, 20 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о высоком интересе иностранцев к российским ЗРК

«Алмаз-Антей»: Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским ЗРК
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетных комплексам (ЗРК) С-400, «Антей-4000», С-350Е «Витязь», «Викинг» и «Тор-М2К/Э2». Об этом РИА Новости стало известно от концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«Со стороны инозакачиков высокий интерес проявляется к широкому перечню современных образцов техники номенклатуры концерна», — сказал собеседник агентства.

По его словам, интерес обусловлен как применением оружия российского производства в ходе специальной военной операции, так и его успехами на Ближнем Востоке. Собеседник добавил, что корпорация предлагает иностранным заказчикам полный послепродажный цикл обслуживания техники военного назначения.

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Ранее военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок заявил, что американский комплекс противовоздушной обороны Patriot уступает российской зенитной ракетной системе С-400 по боевым качествам.

В апреле 2024 года замгендиректора по научно-техническому развитию концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что зенитные ракеты российских С-400 оказались более дальнобойными, чем перехватчики систем Patriot.

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