Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

Турция не пустила к себе самолет «России» из-за неработающего ответчика

Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет авиакомпании «Россия» из-за неработающего ответчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел с Superjet 100, который 19 февраля летел из Сочи в Стамбул. На борту находились 79 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника.

После занятия эшелона пилоты получили сообщение об отказе одного комплекта вычислительной системы самолетовождения. Несмотря на это командир воздушного судна решил продолжить полет в точку назначения. Однако при подлете к Турции местные авиадиспетчеры уведомили российских пилотов о проблемах со вторичным опознаванием борта и по этой причине выдали запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.

Тогда пилоты решили перенаправить воздушное судно обратно в Сочи. Турецкий авиадиспетчер доложил российским коллегам о том, что лайнер возвращается в аэропорт вылета из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика.

После благополучной посадки Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ. Перевозчик отправил пассажиров в Стамбул резервным бортом.

В конце января Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя. У авиадиспетчера компании Skeyes возникла техническая проблема.

