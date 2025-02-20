Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:27, 20 февраля 2025Путешествия

Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

Турция не пустила к себе самолет «России» из-за неработающего ответчика
Алина Черненко

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет авиакомпании «Россия» из-за неработающего ответчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел с Superjet 100, который 19 февраля летел из Сочи в Стамбул. На борту находились 79 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника.

Материалы по теме:
Самолет с пассажирами перевернуло ветром при посадке в Канаде. Как людям удалось выжить в катастрофе?
Самолет с пассажирами перевернуло ветром при посадке в Канаде. Как людям удалось выжить в катастрофе?
18 февраля 2025
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
5 декабря 2024

После занятия эшелона пилоты получили сообщение об отказе одного комплекта вычислительной системы самолетовождения. Несмотря на это командир воздушного судна решил продолжить полет в точку назначения. Однако при подлете к Турции местные авиадиспетчеры уведомили российских пилотов о проблемах со вторичным опознаванием борта и по этой причине выдали запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.

Тогда пилоты решили перенаправить воздушное судно обратно в Сочи. Турецкий авиадиспетчер доложил российским коллегам о том, что лайнер возвращается в аэропорт вылета из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика.

После благополучной посадки Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ. Перевозчик отправил пассажиров в Стамбул резервным бортом.

В конце января Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя. У авиадиспетчера компании Skeyes возникла техническая проблема.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Орбиту МКС подняли перед прибытием «Союза МС»

      Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

      Названо число потребителей услуг теневого бизнеса в России

      Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

      Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

      Президент Бразилии дерзко ответил Шольцу на просьбы выручить ВСУ

      Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

      Автомобиль Chery после столкновения со столбом разорвало пополам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше