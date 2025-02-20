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08:05, 20 февраля 2025Россия

В Генштабе России назвали процент освобожденных территорий новых регионов

РФ контролирует около 75 % территорий в ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России контролирует около 75 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

«Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысяч квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года — еще более 600 кв. км», — сообщил он.

По данным генерала, в Луганской народной республике осталось освободить менее одного процента территорий. В Курской области противника выбили с 64 процента оккупированных территорий.

Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. С октября того же года на указанных территориях действует военное положение.

ЖЗЛ
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