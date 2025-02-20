Германии следует провести референдум по вопросу поставок оружия Украине, что позволит определить, насколько реально немецкое общество поддерживает военную помощь. Об этом заявила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, передает Berliner Zeitung.
«700 миллиардов евро на наращивание вооружений, оружие для Украины и размещение военных бундесвера? Мы требуем проведения всенародного опроса по политике Германии в отношении Украины», — рассказала политик.
Вагенкнехт также указала, что поддерживает переговоры между Россией и США, а также обсуждение главами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом окончания вооруженного конфликта на Украине.
Ранее депутат бундестага от партии BSW Севим Дагделен назвала позором отказ приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше. По словам парламентария, на церемонии присутствовали «потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было».