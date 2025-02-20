Вагенкнехт предложила провести референдум по поставкам Украине оружия

Германии следует провести референдум по вопросу поставок оружия Украине, что позволит определить, насколько реально немецкое общество поддерживает военную помощь. Об этом заявила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, передает Berliner Zeitung.

«700 миллиардов евро на наращивание вооружений, оружие для Украины и размещение военных бундесвера? Мы требуем проведения всенародного опроса по политике Германии в отношении Украины», — рассказала политик.

Вагенкнехт также указала, что поддерживает переговоры между Россией и США, а также обсуждение главами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом окончания вооруженного конфликта на Украине.

Ранее депутат бундестага от партии BSW Севим Дагделен назвала позором отказ приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше. По словам парламентария, на церемонии присутствовали «потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было».