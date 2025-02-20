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15:53, 20 февраля 2025Мир

В Германии предложили провести референдум по поставкам Украине оружия

Вагенкнехт предложила провести референдум по поставкам Украине оружия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германии следует провести референдум по вопросу поставок оружия Украине, что позволит определить, насколько реально немецкое общество поддерживает военную помощь. Об этом заявила немецкий политик, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, передает Berliner Zeitung.

«700 миллиардов евро на наращивание вооружений, оружие для Украины и размещение военных бундесвера? Мы требуем проведения всенародного опроса по политике Германии в отношении Украины», — рассказала политик.

Вагенкнехт также указала, что поддерживает переговоры между Россией и США, а также обсуждение главами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом окончания вооруженного конфликта на Украине.

Ранее депутат бундестага от партии BSW Севим Дагделен назвала позором отказ приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше. По словам парламентария, на церемонии присутствовали «потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было».

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