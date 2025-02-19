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06:35, 19 февраля 2025Мир

В Германии назвали позором отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме

Депутат Дагделен назвала позором отказ приглашать РФ на церемонию в Освенциме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен назвала позором отказ приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, на церемонии присутствовали «потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было».

«С учетом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на годовщину освобождения Освенцима не пригласили его освободителей», — подчеркнула политик из Германии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, о чем всегда будут помнить в России. Он указал, что граждане России являются прямыми наследниками победы над расизмом, антисемитизмом и русофобией.

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