В Конгрессе США потребовали от Зеленского перестать критиковать Трампа

Сенатор Шмитт: Зеленский должен перестать читать лекции Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский должен перестать критиковать главу Белого дома Дональда Трампа и прекратить читать ему лекции. Об этом заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, кто-то дал Зеленскому очень плохой совет. Если идея состоит в том, чтобы критиковать Трампа на европейском телевидении, который пытается установить мир на Украине, — я думаю, это ужасный совет (...). Зеленскому не стоит критиковать Трампа, он должен перестать читать лекции президенту США», — отметил сенатор.

Шмитт добавил, что он согласен с идеей главы Белого дома о том, что на Украине «необходимо провести выборы, чтобы страна соблюдала принципы демократии».

Ранее Трамп поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В ответ на это Зеленский заявил, что слова американского лидера о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.