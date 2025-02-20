В МВД оценили в три миллиарда рублей растрату по делу министра российского региона

«Ъ»: МВД подозревает челябинских чиновников и бизнес в растрате 3 млрд рублей

МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти трех миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По уголовному делу задержанного ФСБ министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева проходят шесть фигурантов. Следствие направит ходатайства об их аресте в Мещанский суд Москвы.

В МВД считают, что бюджетные средства выводились на счета аффилированных компаний.

19 февраля сообщалось о задержании сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра по уголовному делу Нечаева.

Вместе с министром под следствие попали первый заместитель начальника правового управления министерства Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний, которым вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.