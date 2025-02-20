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00:31, 20 февраля 2025Наука и техника

В России заинтересовались укороченными АК

Конструктор Уржумцев: Несколько подразделений заинтересовались укороченными АК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и компактными версиями автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил ТАСС на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

«Да, есть ряд подразделений, которые выразили заинтересованность в этих моделях, и сейчас открыты опытно-конструкторские работы для их легализации по действующим военным стандартам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров оснащены регулируемым прикладом, пистолетной рукояткой и планками для крепления аксессуаров. Длина АК-12К — 810 миллиметров, АК-12СК — 750 миллиметров. АК-15 использует патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров.

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