«Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных АК-12

«Калашников»: Первая партия усовершенствованных АК-12 отгружена в 2025 году

Первая партия усовершенствованных автоматов АК-12 отгружена в 2025 году. Об этом в Telegram сообщил концерн «Калашников».

Речь идет об автоматах АК-12 образца 2023 года. «АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне», — заявили в компании.

В январе концерн сообщил, что получил рекордную выручку по контрактам 2024 года на экспорт боевого и гражданского стрелкового оружия.

В том же месяце «Калашников» сообщил, что специалисты концерна разработали две модификации АК-12 — укороченную и малогабаритную, которые впервые представят на выставке в Абу-Даби (ОАЭ).