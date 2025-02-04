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14:14, 4 февраля 2025Наука и техника

«Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных АК-12

«Калашников»: Первая партия усовершенствованных АК-12 отгружена в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первая партия усовершенствованных автоматов АК-12 отгружена в 2025 году. Об этом в Telegram сообщил концерн «Калашников».

Речь идет об автоматах АК-12 образца 2023 года. «АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне», — заявили в компании.

В январе концерн сообщил, что получил рекордную выручку по контрактам 2024 года на экспорт боевого и гражданского стрелкового оружия.

В том же месяце «Калашников» сообщил, что специалисты концерна разработали две модификации АК-12 — укороченную и малогабаритную, которые впервые представят на выставке в Абу-Даби (ОАЭ).

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