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08:32, 20 февраля 2025Россия

В российском городе автомобилист въехал в круглосуточное кафе

В Учалах автомобилист въехал в круглосуточное кафе напротив автовокзала
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В городе Учалы в Башкирии автомобилист въехал в круглосуточное кафе напротив автовокзала. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям российского издания, в заведении в этот момент была пересменка. Кассир находился у входа, когда машина пробила стену. Сейчас там начали разбирать обломки.

Очевидцы допустили, что водитель мог уснуть за рулем — многие из города ездят на работу в Межозерный, на Учалинский ГОК и Узельгинский рудник.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае водитель пытался протаранить ворота детского сада. Прохожим удалось вытащить его из салона и скрутить. Позже мужчину передали прибывшему наряду полиции.

Еще раньше в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Тогда не удалось спасти двух фельдшеров.

ЖЗЛ
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