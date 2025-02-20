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11:38, 20 февраля 2025Силовые структуры

В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России опроверг сообщения о расследовании убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом ТАСС заявили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что информация о возобновлении расследования не соответствует действительности.

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26 января 2025

Ранее народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что ведомство начало расследование убийства Лермонтова, который погиб в 1841 году в возрасте 26 лет. По словам депутата, многие ученые и эксперты считают проведенное после смерти поэта расследование «недобросовестным» и требующим дополнительной проверки.

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