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08:32, 22 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Стало известно количество ожидающих возвращения иностранных брендов россиян

Более трети россиян ждут возвращения иностранных брендов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Более трети россиян ждут возвращения иностранных брендов, выяснили аналитики коммуникационного агентства «ПРО Бренд» методом опроса. В исследовании приняли участие 1 300 человек. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Более трети (39 процентов) респондентов признались, что ждут возвращения иностранных брендов. При этом почти половина опрошенных (46 процентов) выбрали вариант ответа «уже перешел на российские бренды, мне достаточно». Еще 15 процентов сообщили, что им все равно.

Те, кто утвердительно ответил на первый вопрос, также рассказали о том, в какой сфере больше всего ждут возвращения зарубежных брендов. Лидирующие позиции занял вариант «автомобили и запчасти», его выбрали 44 процента опрошенных. На втором месте оказалась «техника: телефоны, ноутбуки и прочее», на нем остановились 40 процентов. Еще 35 выбрали «индустрию моды: одежду, обувь и аксессуары», 19 — «банки/финансы», 17 — «программное обеспечение/приложения», 11 — «общепит: продукты питания и рестораны», а 3 — «товары для дома и мебель». Вариант «в других» отметили 10 процентов.

Мы проводили подобное исследование в 2022 году сразу после ухода иностранных брендов. Тогда больше 40 процентов респондентов искренне сожалели о закрытии многих магазинов. Сейчас процент поклонников зарубежных брендов стал даже ниже, что вполне объяснимо банальной привычкой. Если в ситуации с уходом брендов с российского рынка у россиян не было другого выхода, как начать присматриваться к новому, то сейчас аудитория разделится на тех, кто вернется к уже забытым привычкам и тех, кто сохранит привычки последних лет

Алексей Гвинтовкинкандидат социологических наук, владелец «ПРО Бренд»

Ранее российские дилеры заговорили о возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин. При этом, как уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в РФ пока не получали сигналов о желании бизнеса из этих стран, а также государств Запада, вернуться на отечественные рынки.

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