Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

Депутат Тарбаев не увидел проблемы в вступлении Ласточкина в ВСУ

Бывший участник КВН, выступавший в команде «Сборная РУДН» в качестве капитана, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отреагировал на вступление своего экс-коллеги по телешоу Игоря Ласточкина в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свою позицию он высказал Life.

По его словам, у каждого человека есть выбор и право на самостоятельные решения. Он добавил, что Ласточкин пошел в украинскую армию, поскольку тот является гражданином Украины. «Он захотел и пошел. Он гражданин Украины. В чем проблема?» — отметил парламентарий. Тарбаев добавил, что считает странным комментировать поступок с позиции бывшего участника КВН, если это решение не связано с КВН.

20 февраля бывший участник КВН, звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин опубликовал фотографию военного билета Вооруженных сил Украины (ВСУ), лежащего на автомате Калашникова. «Тяжелые времена рождают сильных людей», — подписал он снимок.

