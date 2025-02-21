Европе посоветовали настоять на месте за столом переговоров по Украине

Европейским странам нужно настоять на том, чтобы получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью El País.
«Вся Европа должна действовать сообща. Мы должны гарантировать, что какие-либо переговоры по Украине без участия Украины неприемлемы. Нам нужно настаивать на том, что Европа должна сидеть за столом переговоров», — отметил он.
По словам Шмидта, Европе также необходимо указать на то, что Украина «не является диктатурой».
18 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль Европейского союза (ЕС) в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине исключена. Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог подтвердил, что Европы не будет за столом переговоров.