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12:38, 21 февраля 2025Мир

Европе посоветовали настоять на месте за столом переговоров по Украине

Представитель канцлера Шмидт: Европа должна сесть за стол переговоров по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Европейским странам нужно настоять на том, чтобы получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью El País.

«Вся Европа должна действовать сообща. Мы должны гарантировать, что какие-либо переговоры по Украине без участия Украины неприемлемы. Нам нужно настаивать на том, что Европа должна сидеть за столом переговоров», — отметил он.

По словам Шмидта, Европе также необходимо указать на то, что Украина «не является диктатурой».

18 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль Европейского союза (ЕС) в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине исключена. Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог подтвердил, что Европы не будет за столом переговоров.

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